Chove há 14 dias em Belo Horizonte, e a previsão é que as precipitações continuem durante o fim de semana. Nesta sexta-feira (3/1), segundo a Defesa Civil municipal, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com tempestades, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura mínima prevista é de 16ºC, e a máxima, de 28ºC. Já a umidade relativa do ar mínima deverá ficar em torno de 45%, durante a tarde.





As constantes chuvas que atingem a cidade deixaram quatro regionais - Noroeste, Barreiro, Oeste e Noroeste - em alerta para risco geológico forte a moderado devido ao acúmulo de água. Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que moradores mantenham atenção no grau de saturação do solo, como água empoçando ou minando da base de barrancos; e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando. Além disso, o órgão pede que a população mantenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





“Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199), e, em casos de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, indica o alerta.





Nessa quarta-feira (1º/1), o muro de uma casa na Rua José Luiz Dias Duarte, no Bairro Araguaia, na Região do Barreiro, não aguentou a pressão das chuvas e caiu. Após o desabamento parcial, a via ficou interditada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A área foi isolada de forma preventiva.





Minas em alerta





No restante do estado, 837 cidades mineiras estão em alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até a manhã desta sexta-feira. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.





O tempo instável é predominante em todo o estado, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O motivo é a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre Minas, associadas ao fluxo de umidade vindo da Região Amazônica combinando com o ar quente e úmido. “Além do padrão da circulação dos ventos em níveis médio e alto da atmosfera."





O céu deverá ficar nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Rio Doce e Mucuri. Já nas demais partes do mapa, o céu deve ficar parcialmente nublado, mas ainda com a presença de precipitações.





Como se prevenir

Em meio a condições adversas, a Defesa Civil orienta que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte. Outro cuidado recomendado pelo órgão municipal é o de não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximas a córregos.





Além disso, por causa da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores; atenção especial para áreas de encostas e morros.





Caso veja cabos elétricos rompidos, não se aproxime deles e ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, também entre em contato, de forma imediata, com a Defesa Civil. Caso ocorra tempestade com raios, não permaneça em áreas abertas nem use aparelhos eletrônicos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.