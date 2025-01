Criança com sintomas de intoxicação foi levada pelos pais ao Centro de Saúde Marivanda Baleeiro, no Bairro Paulo IV, na Região Nordeste de Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para investigar a morte de uma criança de 3 anos no Centro de Saúde Marivanda Baleeiro, no Bairro Paulo IV, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quinta-feira (2/1). A suspeita é a de que a menina tenha sido intoxicada com chumbinho.





Informações preliminares dão conta que os pais da criança acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de perceber que a filha estava passando mal.

No entanto, a família não esperou o atendimento e levou a garota até a unidade de saúde. De acordo com informações da Polícia Militar, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Sem sucesso na reanimação, a perícia da Polícia Civil e uma equipe da PM foram acionadas por volta das 17h10. A PC informou que o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette para ser submetido a exames, para apurar a causa e circunstâncias da morte.