Uma bebê de apenas dois meses morreu asfixiada na manhã dessa quarta-feira (1/1), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo relato do avô da bebê à Polícia Militar (PMMG), provavelmente a mãe da vítima, de 31 anos, se deitou em cima dela durante o sono enquanto dormiam juntas em um colchão na sala da casa da família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ainda conforme Boletim de Ocorrência da PM, registrado como homicídio, o avô da criança foi até a guarita do 67º Batalhão (BPM) desesperado e dizendo que sua esposa havia encontrado a neta sem reação ao lado da mãe.





Um teste de alcoolemia na mãe constatou 0,60 mg/L. Ela foi detida e depois liberada.





Testemunhas relataram que a família chegou em casa por volta das 5h da manhã após uma festa de Ano Novo, na qual houve o consumo de bebidas alcoólicas.



Momento da chegada da PM





Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram a mãe da menina aos prantos, com a bebê nos braços e muito desesperada.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou manobras de emergência, mas a criança não reagiu e teve a morte constatada.

Constatações da perícia da PCMG







A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou ao registro da PM que constatou que, antes do ocorrido, a família dormia em dois colchões no chão da sala, sendo que a bebê estava ao lado de uma cômoda, a mãe ao seu lado e outros dois filhos dela do outro lado.





O perito contou que a morte por asfixia aconteceu aproximadamente por volta das 6h, ou seja, mais ou menos uma hora depois que a família chegou da festa.





A PCMG relatou, ainda, que a bebê estava sem lesões aparentes. O caso será investigado.