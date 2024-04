Um homem de 47 anos morreu depois de se engasgar com um pedaço de carne, em um bar no Bairro Conjunto Jatobá, Região do Barreiro, em BH, neste sábado (30/3). Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia feito o atendimento e constatado a morte.





O dono do estabelecimento contou aos militares que o homem chegou por volta das 10h, bebeu uma pinga, uma cerveja e pediu uma porção de carne. Enquanto mastigava o alimento, engasgou. Pessoas que estavam no bar tentaram ajudar, mas o homem teria vomitado e caído no chão.

O irmão do homem esteve no local e informou que a vítima tinha histórico de alcoolismo e pressão alta. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 3a Delegacia de Polícia do Barreiro.