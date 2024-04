O assassinato de um homem, de 44 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encontrado, caído, com vários tiros na cabeça, no início da madrugada deste sábado (30/3), na Rua 5 de Janeiro, sem número, no Bairro Mariano de Abreu, na zona leste de Belo Horizonte.



As primeiras suspeitas são de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas já que é uma marca da “Guerra do Tráfico” matar com tiros na cabeça.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, além dos tiros na cabeça, o homem estava com as roupas queimadas, assim como parte do corpo.



O marido de uma sobrinha da vítima compareceu ao local e reconheceu o corpo. Ele disse que estava em sua casa, quando recebeu a informação de que o tio da sua mulher estava morto. Essa pessoa lhe deu, também, o local onde o corpo se encontrava.



Esse homem ainda disse aos policiais, que não sabia nada sobre a vida do tio da mulher e nem se ele tinha rixa com qualquer pessoa.