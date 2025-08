MG: geada pode atingir mais de 50 cidades neste sábado (2/8)

O frio não tem dado trégua em Minas Gerais nos últimos dias e deve piorar na madrugada deste sábado (2/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 58 municípios estão sob alerta para geada entre 0h e 7h de amanhã.

Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo potencial, indica que as cidades podem registrar temperatura mínima de até 3ºC. Nesses locais (confira lista abaixo), há leve risco de perda de plantações, mas não há risco à saúde.

Cidades sob alerta

Aiuruoca



Alagoa



Baependi



Bocaina de Minas



Bom Repouso



Borda da Mata



Brazópolis



Bueno Brandão



Cachoeira de Minas



Camanducaia



Cambuí



Carmo de Minas



Carvalhos



Caxambu



Conceição das Pedras



Conceição dos Ouros



Consolação



Córrego do Bom Jesus



Cristina



Delfim Moreira



Dom Viçoso



Estiva



Extrema

Gonçalves



Inconfidentes



Itajubá



Itamonte



Itanhandu



Itapeva



Jacutinga



Liberdade



Maria da Fé



Marmelópolis



Monte Sião



Munhoz



Natércia



Ouro Fino



Paraisópolis



Passa Quatro



Passa Vinte



Pedralva



Piranguçu



Piranguinho



Pouso Alegre



Pouso Alto



Santa Rita do Sapucaí



São José do Alegre



São Lourenço



São Sebastião da Bela Vista



São Sebastião do Rio Verde



Sapucaí-Mirim



Senador Amaral



Seritinga



Soledade de Minas



Tocos do Moji



Toledo



Virgínia



Wenceslau Braz

Mínima do país

Nesta sexta (1º/8), o Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país. Segundo o Inmet, os termômetros marcaram -1ºC, às 7h, com sensação térmica de 0,7ºC.

Esta é a segunda menor temperatura registrada no estado em 2025. Ontem, os termômetros marcaram -1,9ºC, a menor do ano. Já no dia 16 deste mês, a mínima foi de 0,3ºC, ocupando o terceiro lugar da lista. No dia 30 de maio, a mínima foi de 0,4ºC, a quarta menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC - Monte Verde - 31/7



-1ºC - Monte Verde - 1º/8



0,3ºC - Monte Verde - 16/7



0,4ºC - Monte Verde - 30/5

Previsão do tempo

A massa de ar seco que atinge Minas Gerais começa a enfraquecer a partir desta sexta-feira, mas o dia amanhece com temperaturas amenas em todo o estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de formação de geada na região serrana, no sul de Minas.

O tempo estável e seco persiste no estado, com previsão de sol entre poucas nuvens com índices de umidade do ar abaixo de 30% no período da tarde. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição climática é considerada um risco à saúde. No leste de Minas, há, ainda, possibilidade de formação de nevoeiro.