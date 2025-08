Cinco são presos por roubar caminhões-tanque e sequestrar motoristas

Cinco homens foram presos na Região Metropolitana de Belo Horizonte suspeitos de renderem motoristas e roubarem as cargas de combustível de caminhões-tanque nas imediações de Betim (MG). Conforme as investigações, os condutores eram abordados, feitos refém e a carga era removida do veículo.

A Operação Tanque da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu os mandados de prisão e apreendeu um caminhão e uma caminhonete na cidade onde aconteceram os crimes, em Contagem (MG) e em Vespasiano (MG), nessa quinta-feira (31/7).

Investigações da PCMG indicam que o grupo se especializou no roubo de combustível e atuava há pelo menos dois anos. De acordo com o delegado Davi Batista Gomes, responsável pelo caso, parte da organização criminosa focava na subtração da carga inflamável, enquanto a outra parte roubava outras pequenas cargas.

As apurações apontam que o grupo agia de madrugada. Nas ocasiões, os suspeitos observavam os alvos nas proximidades de refinarias da região de Betim e seguiam para a abordagem.

Conforme o delegado, os motoristas eram abordados em trechos com redução de velocidade ou paradas e sequestrados. “Com armas de fogo em punho, dois entravam, rendiam o motorista e o faziam refém. Dirigiam-se até um local relativamente seguro, onde faziam o transbordo da carga e posteriormente liberavam a vítima e o caminhão”, detalhou.

O combustível era, então, transferido para tanques próprios da organização. De acordo com Gomes, a segunda fase da operação monitora a tentativa de levar a carga para o estado de São Paulo. A identificação de destinatários também faz parte desta segunda etapa da investigação. “Já observamos que são redes de postos de combustíveis que recebiam essa carga”, adiantou.

Outros investigados na operação ainda são procurados para cumprimento de mandados de prisão já decretados. As investigações seguem com a 1ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), vinculada ao Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).