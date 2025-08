BR-381 tem mais um dia de interdição em trecho da Grande BH

Obras de reparo de pavimento interditam novamente duas faixas da BR-381, na altura de Brumadinho (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (1º/8).

O bloqueio se repete depois de obras na quinta-feira (31/7).

As obras ocuparão as faixas da direita e o acostamento, no sentido São Paulo (Sul), que ficarão bloqueadas no quilômetro 525,6.

As intervenções têm previsão de início às 7h, mas não há horário preciso para conclusão.

A Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, foi procurada para esclarecimentos sobre a duração total das obras e a reportagem aguarda retorno.

A concessionária sugere que os motoristas planejem a viagem e respeitem a sinalização, com atenção redobrada.