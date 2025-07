MG: queda de talude interdita BR-381 no Vale do Rio Doce

O deslizamento de um talude na BR-381, em Antônio Dias (MG), na Região do Vale do Rio Doce, causou a interdição no sentido de Governador Valadares, na altura do quilômetro 297, na manhã desta terça-feira (29/7).

De acordo com a Nova 381, concessionária que administra a via, equipes foram mobilizadas por volta de 5h. Os veículos seguem em fluxos alternados nos sentidos Belo Horizonte e Governador Valadares. Imagens registradas por motoristas mostram a fila de veículos na rodovia.

Conforme a Nova 381, a medida foi necessária para garantir a fluidez do tráfego na rodovia. O local será vistoriado por equipes de engenharia da concessionária. Não há previsão de liberação.

“A Nova 381 reitera que já deu início ao plano emergencial de obras para solucionar a intercorrência e restabelecer a fluidez do trânsito em curto período”, disse a concessionária em comunicado.