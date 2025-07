Grande BH: empresário é indiciado por morte de criança em deslizamento

Um empresário, de 67 anos, foi indiciado pelo homicídio culposo – quando não há intenção de matar – de uma criança de 7 anos, decorrente de um deslizamento que atingiu a casa onde ela estava, no bairro Jardim Marrocos, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em janeiro de 2020. O idoso era proprietário do terreno localizado acima do imóvel impactado e utilizava o local como depósito de entulho e sucatas, o que causou o deslizamento.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o investigado despejava os materiais em um barranco, cercado, logo abaixo, por casas construídas, considerada atividade de risco. Segundo moradores e análises técnicas produzidas pela Defesa Civil municipal, mesmo com chuvas na localidade, o deslizamento não ocorreu devido à erosão do solo, mas, sim, pelos materiais jogados no barranco de forma irregular. Além da morte da criança, houve feridos.

“Além da precariedade das atividades exercidas, com os materiais sendo dispensados de forma imprudente e negligente, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, o resultado apurado era previsível, sobretudo os danos às moradias que estavam abaixo do terreno e eventual morte de seus moradores”, explicou o delegado Marcos Cunha.

Com a finalização dos levantamentos, o empresário foi indiciado e o inquérito policial foi encaminhado à Justiça.