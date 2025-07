Pai de santo é preso em BH por estuprar adolescente em ritual

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um pai de santo, de 51 anos, foi preso na tarde dessa segunda-feira (28/7), suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos durante um ritual em um terreiro de candomblé no bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte.

A jovem acionou a Polícia Militar (PM) na manhã de ontem e relatou que foi abusada sexualmente durante um rito religioso entre a noite de domingo e madrugada dessa segunda.

O líder religioso negou "qualquer tipo de coação", mas a adolescente informou aos militares que sentiu o órgão sexual dele em seu corpo durante o ritual. De acordo com a jovem, ela estava quase inconsciente quando o homem a pressionou contra a parede e cometeu o ato.

Em seguida, ele jogou cachaça no corpo da menina e pediu para ela tomar banho. Durante o abuso, a vítima não conseguiu se defender, mas procurou atendimento médico no Hospital Júlia Kubitschek, onde foi constatado o abuso.

A menina, que prestava serviço voluntário no terreiro há cerca de um mês, disse à PM que o pai de santo portava uma arma no local, que foi apreendida durante a prisão do homem.