Anel Rodoviário de BH: prefeitura retirou 184 toneladas de lixo das vias

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nesta segunda-feira (28/7), um balanço das ações realizadas no Anel Rodoviário ao longo das duas últimas semanas (de 14/7 a 27/7). O poder público municipal é responsável pela via desde o início do último mês de junho.

De acordo com a PBH, ocorreu o recapeamento do asfalto em uma extensão de 625 metros, em diferentes pontos da via. As obras ocorreram nos acessos a partir da Av. Amazonas (na Região Oeste da capital), da Av. Cristiano Machado e da Rua Cel. Figueiredo, na alça da Av. Antônio Carlos (ambas na Região Nordeste).

Ainda segundo a PBH, foram realizadas ações de limpeza e manutenção de sistemas de drenagem no viaduto da linha férrea, no Bairro das Indústrias II, e no Viaduto da Via do Minério, na Região do Barreiro, e também na marginal da Av. Carlos Luz e nas alças dos Bairros Caiçara e Engenho Nogueira, na Região da Pampulha. Durante os trabalhos, foram recolhidas 184,38 toneladas de lixo.

O balanço revela ainda que, no mesmo período, foram registrados 9 acidentes com vítimas e 23 sem vítimas na via, além de 40 ocorrências de veículos com problemas mecânicos. Foram realizadas, ainda, 12 operações de trânsito e 137 ações de patrulhamento preventivo. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou 27 atendimentos.