Caminhoneiro morre e guarda é atropelado em festa do santo dos motoristas

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A tradicional Procissão de São Cristóvão, em Sete Lagoas (MG), Região Central do estado, terminou em tragédia neste domingo (27/7). Um caminhoneiro foi baleado e morto por um agente da Guarda Civil do município. Segundo a corporação, o homem furou um bloqueio realizado para sinalizar o fim da festa religiosa.

De acordo com nota enviada à imprensa pela Guarda Municipal de Sete Lagoas, a procissão nas imediações da Igreja de São Cristóvão, que dá nome ao bairro onde está localizada, foi finalizada antes do previsto por orientação dos agentes que trabalhavam na segurança do evento.

Segundo a corporação, pessoas infringindo leis de trânsito e consumindo bebidas alcoólicas colocavam em risco os fiéis que celebravam o santo padroeiro dos motoristas.

Minutos após o fim do evento, por volta das 14h, um caminhoneiro avançou sobre o bloqueio feito pela Guarda Municipal e sobrepôs o obstáculo, trafegando em alta velocidade e sobre a calçada. A guarda acionou reforço para parar o veículo.

Foi quando uma outra equipe da segurança se posicionou para parar o caminhão, mas não obteve sucesso. O motorista não respeitou a ordem da guarda e atropelou um agente, passando sobre sua perna.

Parado por um tiro

Segundo a nota enviada pela Guarda Civil de Sete Lagoas, após o atropelamento, o caminhoneiro se preparava para engatar a marcha ré e passar novamente sobre o agente ferido. Foi quando um outro membro da corporação atingiu o condutor com um tiro.

O caminhoneiro foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal da cidade localizada a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Ele chegou a dar entrada na unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento causado pelo tiro.

“A Guarda Civil Municipal lamenta profundamente o desfecho da ocorrência, expressa solidariedade à família da vítima e reforça que todas as providências legais estão sendo adotadas. O caso será rigorosamente apurado pelas autoridades competentes, com total colaboração dos órgãos de segurança pública”, informa a corporação no fim da nota enviada à imprensa.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma grande aglomeração de pessoas no local onde o condutor foi baleado e onde ainda estava parado o seu caminhão.

A festa de São Cristóvão é tradicional em Sete Lagoas e acontece há quase cinco décadas. As homenagens duram uma semana e são tradicionalmente encerradas com uma carreata com pedidos de bênçãos aos motoristas e seus veículos.