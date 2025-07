Paróquia São Cristóvão celebra 75 anos com festa, missas e carreata em BH

Com missas desde a madrugada, bênçãos de veículos, carreata e barraquinhas no animado “Beco do Sô Cristóvão”, a Paróquia São Cristóvão, em Belo Horizonte (MG), celebra nesta sexta-feira (25/7) seus 75 anos e o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, viajantes e todos os que vivem do transporte.

A expectativa é de que, ao longo do dia, cerca de 10 mil pessoas passem pela igreja, no bairro Lagoinha, na Região Noroeste, em uma das festas religiosas mais tradicionais da capital mineira.

Nas raízes da cidade, uma igreja construída por operários

A história da paróquia se confunde com a de Belo Horizonte. Fundada em 1950 por operários, a igreja surgiu como ponto de fé e acolhimento para os trabalhadores que ajudaram a erguer a capital mineira. “A fundação da Igreja São Cristóvão acontece em 1950 e se confunde um pouco com a história de BH nos seus primeiros anos”, explica a equipe organizadora. “Ela foi construída no coração da Lagoinha, voltada para os operários que queriam um local de oração próximo da área central da cidade.”

Ao longo de sete décadas e meia, a comunidade viu padres e gerações se sucederem, mantendo viva a espiritualidade e a tradição católica. “Hoje temos o padre Joacy, que tem cultivado na comunidade um espírito voltado para Deus”, afirma a organização. “São muitas realizações ao longo desses 75 anos, muitas histórias, momentos inesquecíveis. É até difícil elencar tudo.”

Bênçãos o dia todo, da chave ao volante

A programação começa às 5h30 da manhã com a recitação do Terço da Misericórdia, seguida de missas às 6h, 9h, 12h, 15h e 19h. Durante o dia, os fiéis poderão participar das tradicionais bênçãos de veículos, chaves e carteiras de habilitação um ritual que atravessa gerações e faz parte do cotidiano da igreja.

“Desde que a gente começa a dirigir, pega a chave do carro, já pensa em trazer aqui pra benzer”, relata um dos membros da comunidade. “É muito comum motoristas participarem das missas e pedirem bênçãos, mesmo fora da festa.”

O ponto alto da festa acontece às 19h, com a Missa Sertaneja, animada pela dupla João Marcos e Maurinho. Logo após, a tradicional carreata com a imagem de São Cristóvão percorre as ruas da capital, mantendo o mesmo trajeto de 75 anos atrás: com saída da igreja e passagem pela Avenida Afonso Pena.

“Durante todos esses anos, a carreata percorre o mesmo caminho, que passa pelo coração da cidade”, afirma a organização. Para garantir a segurança dos fiéis, a paróquia conta com apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros. “Estamos com todos os cuidados previstos para o trajeto" relata a organização.

Após cada celebração, o público é convidado a visitar o “Beco do Sô Cristóvão”, espaço festivo com barraquinhas de comidas típicas e clima comunitário. Segundo os organizadores “O objetivo das barraquinhas é trazer esse momento celebrativo. Estamos em festa e queremos que a comunidade possa rezar, fazer sua oferta, viver a fé, mas também confraternizar conosco esses 75 anos de história.”

Padroeiro de quem transporta vidas

A devoção a São Cristóvão nasceu da lenda do gigante que ajudava viajantes a atravessar um rio e, um dia, carregou uma criança que se revelou ser o próprio Cristo. O peso que sentia era o do mundo inteiro, redimido pelo amor divino.

“São Cristóvão representa aquele que carrega, sustenta, suporta. Por isso é o padroeiro dos motoristas, dos ciclistas, dos maquinistas e de todos que transportam vidas”, explica a organização. “Ele é símbolo de quem conduz com responsabilidade e fé.”

A comemoração deste ano carrega um significado ainda mais profundo e especial. Celebrar o jubileu de 75 anos justamente no Dia do Padroeiro São Cristóvão é uma experiência de comunhão que reforça a memória viva de uma comunidade construída sobre pilares firmes de trabalho árduo, fé constante e resistência. É um momento de alegria genuína, que transcende as celebrações e se traduz no sentimento coletivo de gratidão e esperança.

Para a equipe da paróquia, essa data representa muito mais que uma festa; é o reconhecimento de uma história que pulsa no coração dos fiéis e que se espalha, com força e inspiração, por toda Belo Horizonte. “É um momento de grande júbilo, de festa verdadeira. A fé em São Cristóvão está enraizada em nossa comunidade e se espalha por toda a cidade”, afirmam os organizadores, destacando o valor espiritual e social da comemoração.

São 75 anos de histórias, de missas rezadas com devoção, de filas de carros à espera de bênçãos, de famílias que se encontram na fé. No volante ou a pé, nas ruas da Lagoinha ou nas estradas do Brasil, para muitos, São Cristóvão é mais que um padroeiro é um companheiro de jornada.

Serviço:

Praça São Cristóvão – São Cristóvão, Belo Horizonte

5h30 – Recitação do Terço da Misericórdia e Ladainha de São Cristóvão



6h – Celebração Eucarística



8h30 – Recitação do Terço da Misericórdia e Ladainha de São Cristóvão



9h – Celebração Eucarística

11h30 – Recitação do Terço Mariano



12h – Celebração Eucarística



14h30 – Recitação do Terço da Misericórdia e Ladainha de São Cristóvão



15h – Celebração Eucarística



17h – Adoração ao Santíssimo Sacramento



19h – Celebração Eucarística (Missa Sertaneja com a presença da dupla João Marcos e Maurinho), seguida de carreata com a imagem de São Cristóvão

Após as missas, haverá barraquinhas no “Beco do Sô Cristóvão”.