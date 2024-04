Presente em letras de música, sambas-enredo e outros elementos culturais, São Jorge é um dos santos com maior devoção no Brasil. O Dia 23 de abril é uma data importante no calendário católico, em que muitas pessoas acendem velas para o "santo guerreiro" e o consagram. Na Paróquia São Jorge, localizada na Rua Corcovado, 425, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, as festividades de devoção vem acontecendo desde o dia 14 deste mês.

"No dia 23, temos uma programação, em que recebemos devotos de diversas partes de Belo Horizonte e da arquidiocese do estado de Minas Gerais. O chamado "santo guerreiro" é um grande defensor e testemunha da fé cristã. A devoção dedicada a este santo convida os fiéis a pedir que ele nos ensine a dialogar permanentemente na defesa de nossa fé e também na construção da paz", comenta o padre José, da Paróquia São Jorge.



A história do 'santo guerreiro'

São Jorge foi filho de pais cristãos, viveu no século 3, na época do Império Romano, na antiga Capadócia, território que atualmente pertence à Turquia. Com a morte de seu pai, mudou-se para a Palestina com a mãe e ingressou no serviço militar do império. Por causa sua coragem e pelo porte físico, se destacou no ramo.

"Temos Jorge como um jovem guerreiro, e, a partir de sua fé, muitas pessoas creram em Jesus por intermédio de seu testemunho. Ele foi degolado dia 23 de abril do ano de 303, e a partir daí sua imagem tornou-se popular em celebrações", explica o padre.

A imagem de São Jorge é representada por um jovem vestido de armadura, montado em um cavalo branco com uma lança atravessando um dragão. Padre José destaca que o santo é imortalizado no ponto em que mata um dragão, por isso, nesta terça, a indicação é contemplar a todos com os olhos da fé. "Olhar para São Jorge nos anima a lutar frente ao dragão do mal para sermos vencedores na batalha contra os questionadores da nossa fé".





Espada-de-São-Jorge

A planta espada-de-São-Jorge é muito estimada pelos brasileiros. Originária da África, também é conhecida pelos nomes de espada-de-ogum, espada-de-Santa-Bárbara, língua-de-sogra, rabo-de-lagarto e sanseviéria.

Reza a lenda que a espada-de-São-Jorge tem o poder de espantar o mau-olhado e deixar fluir as boas energias na casa. Isso pode ocorrer, principalmente, se ela for colocada próxima à porta principal do imóvel.

Leia também: BH e Região: escolas estaduais farão paralisação nesta terça-feira

Para além da superstição, a planta também tem uma dupla origem religiosa. Na umbanda e no candomblé, ela simboliza a espada de Ogum, conhecido como um orixá guerreiro.

Já no catolicismo, a planta ganhou esse nome por representar o santo São Jorge, que teria matado um dragão com a ponta da sua lança

Programação da paróquia

A programação da paróquia inclui desde missa sertaneja, procissão e coral até shows e quermesse para os fiéis. Confira abaixo os horários:

- 6h: Primeira missa com levantamento de mastro e cavaleiros de São Jorge

- 7h30 às 16h30: Missas

- 18h: Missa sertaneja com participação de padres e bispos mineiros, e apresentação da dupla Johny Marcos e Maurinho

Intervalos entre as missas:

- 13h: Show cultural

- 17h30: Procissão com participação da banda da Polícia Militar (PMMG)

Entre as missão terão atrações e shows da Etiqueta Musical, além de barracas de quermesse para o público

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata