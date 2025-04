Betim vai ganhar primeiro santuário católico e caminho de peregrinação

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, será elevada a santuário, sendo o primeiro da cidade, a partir de 16 de julho, Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município.

Será criado ainda o "Caminho das Sete Alegrias de Maria", percurso de peregrinação de 700 metros que ligará o local à Ermida de Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Padre Osório. O trajeto vai contar com sete estações, representando as Alegrias de Maria ao longo da Avenida Governador Valadares.

Segundo o padre Hélio Parreiras de Paula, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a história da igreja começa em 1750, quando a comunidade da região, em demonstração de fé, solicitou a construção de uma capela, erguida onde hoje se encontra a Praça Milton Campos. Inicialmente conhecida como Capela Nova do Betim, tornou-se a Igreja Matriz em 1867 e foi demolida em 1969, quando um monumento foi instalado no local. Antes de se tornar a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a comunidade pertencia à Paróquia de Santa Quitéria, em Esmeraldas, na Grande BH. Em 1851, a Lei Mineira nº 522 criou a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Capela Nova de Betim, com a construção da Igreja Matriz entre 1856 e 1867.

Mas, após um século de existência e sem manutenção adequada, a antiga igreja apresentava risco de desabamento e foi demolida na década de 1960, durante a gestão do prefeito Alvim Barbosa. Em seu lugar, foi construída a nova Matriz, localizada na Av. Governador Valadares, no centro da cidade. O padre assumiu a paróquia em 2017 e pediu como reparação histórica pela demolição da igreja a construção da Ermida, inaugurada em julho de 2022.

Ermida Nossa Senhora do Carmo de Betim, inaugurada em Julho de 2022 Reprodução/ Padre Hélio Parreiras

Importância para Betim

O município celebrou em 2023 os 100 anos de criação do Distrito de Betim e os 85 anos de sua emancipação política. De acordo com padre Hélio, mantém-se uma forte devoção religiosa à Nossa Senhora do Carmo, com a paróquia desempenhando um papel central na comunidade. “A paróquia oferece diversos serviços sociais, incluindo doações de cestas básicas, atendimentos médicos e um projeto social chamado RAC (Resgatar, Acolher e Cuidar), que atende crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a Pastoral do Povo da Rua promove ações de acolhimento, incluindo o projeto Banho de Esperança, que oferece banho quente e serviços de cuidado para pessoas em situação de rua”, explica o padre.

O "Caminho das Sete Alegrias de Maria" terá as seguintes estações: Anunciação do Anjo Gabriel, Visita à Prima Isabel, nascimento de Jesus, Adoração dos Reis Magos, Encontro do Menino Jesus no Templo, Ressurreição de Jesus e Assunção de Maria e Coroação no Céu.

Peregrinação

“Como a paróquia recebe pessoas de vários municípios para confissões e atendimentos, recebo gente de Contagem, Igarapé e São Joaquim de Bicas, devotos desta Santa, que fortalecem a peregrinação. As pessoas que desejarem, agora podem sair do santuário e rezar as alegrias de Maria até a ermida”, completa o padre.

Ainda de acordo com o pároco, a instalação do Santuário Nossa Senhora do Carmo fortalecerá a religiosidade do povo de Betim e da região, sendo um local de peregrinações e romarias. A elevação da paróquia a santuário também promoverá uma maior vivência litúrgica, com celebrações, sacramentos e momentos de espiritualidade, expressando fé e religiosidade dos fiéis.

Para ele, em um mundo em que temos muitas pessoas imersas na tristeza e na angústia, ter uma avenida com as sete alegrias de Maria, é bem convidativo a ajudar a entender a dimensão da vida. “Maria teve seus momentos de dores, mas a maior parte da vida é de alegria. Também teremos nosso momento de cruz, como o de Jesus, mas a maior parte da vida é de alegria, de encontro com pessoas, passeios e diversão. O papa Francisco, por exemplo, teve os últimos momentos de dor e enfermidade, porém durante sua vida sempre falou de alegrias e levou esperança em todos os países que visitou. Então, poder fazer as pessoas despertarem a alegria de viver por meio das alegrias de maria, para mim mim, é a graça maior”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata