Gigante da genética bovina instala centro de distribuição em Minas

A Urus, empresa voltada para a genética bovina e soluções para pecuária, vai ampliar suas atividades no Brasil em junho, mais especificamente em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o diretor da companhia no Brasil, Heverardo Carvalho, os investimentos para a instalação da empresa somam R$ 10 milhões.

"Esse nosso novo investimento no centro de distribuição de Uberaba vai atender duas das empresas do nosso grupo na cidade que são a Alta Genetics e a Genex. Com isso, vamos dobrar nossa capacidade de estocagem (de sêmen bovino) e também gerar muito mais emprego", assegurou Carvalho.

Atualmente no Brasil, o grupo Urus emprega diretamente cerca de 400 profissionais. Com a construção do novo Centro de Distribuição (CD) em Uberaba, que também atenderá as operações de todas as empresas do grupo, como Alta Genetics, Genex, Trans Ova e VAS, a expectativa é de um aumento de 10% no número de empregos diretos, estima Carvalho.

"O novo Centro de Distribuição em Uberaba será um ponto de conexão entre a capacidade global da URUS e as necessidades específicas do pecuarista brasileiro", destacou o diretor.

Eficiência logística e integração tecnológica

Carvalho ressaltou que o investimento de R$ 10 milhões do grupo em Uberaba fortalece a infraestrutura logística e operacional do grupo, ampliando a capacidade de estocagem e distribuição de soluções genéticas de ponta.

"A estrutura será moderna, com foco em eficiência logística e integração tecnológica, otimizando a distribuição de sêmen e soluções genéticas para todo o país e até para exportação", complementou.

Com relação às oportunidades de emprego da Urus Brasil, Carvalho adiantou que as vagas estarão concentradas nas áreas de logística, atendimento técnico, suporte administrativo e tecnologia da informação.

"O time que atuará nesse centro será multifuncional. Esse ambiente vai permitir sinergia entre Alta, Genex e demais marcas do grupo, sem perder a identidade individual de cada uma. A expectativa é criar um polo de excelência em soluções reprodutivas, inovação e capacitação, com Uberaba como epicentro".

Uberaba no cenário da genética bovina do Brasil

Para o diretor, Uberaba é sinônimo de excelência genética na pecuária brasileira. "A cidade se consolidou como berço da pecuária zebuína no país, sendo ponto de chegada, adaptação e desenvolvimento das principais raças zebuínas, como Nelore, Guzerá e Gir, se tornando um verdadeiro hub de inovação genética, ciência aplicada ao campo e difusão tecnológica".

Neste contexto, atualmente, a cidade abriga instituições de ponta da genética bovina, é sede da Expozebu - a maior feira de pecuária zebuína do mundo - e atrai, anualmente, milhares de visitantes e profissionais do agro. "Para a Urus, o Brasil já é um mercado estratégico, com a presença da Alta Genetics e Genex, e mais recentemente com a chegada da VAS e Trans Ova", considerou Carvalho.

Nos últimos três anos, a Urus investiu R$ 32 milhões no Brasil. "Um sinal claro da confiança da empresa no país e no potencial transformador da genética bovina. Uberaba, com sua tradição e vocação agropecuária, é o cenário ideal para esse novo ciclo de expansão, que une geração de empregos qualificados, fortalecimento da pecuária e impacto positivo na comunidade local", finalizou.