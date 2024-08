Presente há 44 anos nos Estados Unidos e, atualmente, com 70% de participação no mercado de embriões bovinos desse país, a Trans Ova vai se instalar no Brasil. A empresa, focada no melhoramento genético de bovinos, iniciará suas operações em um laboratório na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, dentro das instalações da Central Alta Genetics, em setembro de 2024. A comercialização dos embriões será voltada para o mercado interno do Brasil, com uma equipe de vendas da Alta Genetics.

Devido aos seus indicadores, a Trans Ova é considerada líder mundial no mercado de embriões, fertilização in vitro e tecnologias de clonagem de bovinos. Os laboratórios e equipamentos da Trans Ova em Uberaba vão reunir Fertilização In Vitro (FIV), Transferência de Embriões (TE) e clonagem.

“Serão cerca de 50 pessoas trabalhando in loco, inicialmente, em Uberaba. Algumas vagas já estão preenchidas. Em breve serão divulgadas as outras vagas que ainda estão disponíveis”, informou a assessoria de imprensa da empresa.

“Vale destacar que a Trans Ova contratou uma equipe com os melhores profissionais de cada área no Brasil. Os técnicos e veterinários que atuarão no país passaram por treinamentos nos Estados Unidos, acompanhando os procedimentos realizados pelos veterinários americanos nas fazendas dos clientes, para entender a nova tecnologia que será aplicada com toda a excelência já reconhecida pelos criadores”, diz outro trecho da nota da empresa.





2º maior mercado de embriões do mundo