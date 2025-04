Mulher é esfaqueada e precisa pular de segundo andar para fugir do ex

Uma mulher pulou da janela do segundo andar de casa para escapar do ex-companheiro que a esfaqueava, na madrugada desta sexta-feira (25/4), em Montes Claros, no Norte de Minas. O crime aconteceu na residência da família, no bairro Renascença. A filha do casal, de 18 anos, também foi ferida ao tentar impedir as agressões.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 45 anos, afirmou que não aceitava o fim do relacionamento e havia consumido álcool e drogas antes do ataque. Ele invadiu a casa da ex-companheira durante a madrugada, entrou no quarto onde ela dormia com a filha e iniciou as agressões com uma faca.

Segundo a PM, Ele entrou dentro do quarto em que estava a ex-companheira e a filha de 18 anos e iniciou as agressões. Inicialmente, ele começou a desferir facadas na sua ex-companheira, vindo a atingir o seu braço. Nesse momento, a vítima de 18 anos, filha do casal, interveio, vindo também a ser atingida na região do rosto e da perna.

Mãe e filha conseguiram quebrar a faca utilizada pelo agressor, que então foi até a cozinha para pegar outra arma. A mulher aproveitou para trancar a porta do quarto, mas o homem tentou arrombá-la. Foi nesse momento que ela pulou pela janela do segundo andar para escapar.

A queda causou uma fratura no pé da vítima, que foi socorrida pelo Samu após os militares aplicarem um torniquete. Ela foi encaminhada ao hospital, onde segue internada em estado estável. A filha, que teve ferimentos no rosto, braço e perna, também foi atendida e encaminhada à mesma unidade.

Histórico de violência

Ainda segundo a Polícia Militar, o autor já possuía antecedentes por violência doméstica. São dois registros da vítima contra o homem. Após o ataque, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas colidiu com um carro estacionado. Ele voltou para o local do crime, onde foi contido, amarrado e agredido por populares.

Segundo o Samu, o homem sofreu traumatismo cranioencefálico e cortes nos braços, face e tórax. Ele foi levado ao hospital sob escolta policial e, após receber alta, será encaminhado à delegacia para prestar depoimento.