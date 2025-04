Homem morre atropelado na BR-365, e motorista foge

Um homem ainda não identificado foi atropelado e não recebeu socorro, na manhã desta sexta-feira (25/4), na rodovia BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Não houve tempo de salvamento e a vítima morreu no local. O motorista que o atropelou é procurado.



Ainda não se sabe exatamente a dinâmica do atropelamento, mas os levantamentos no local apontam que a vítima teria atravessado a rodovia, no perímetro urbano de Uberlândia, no momento em que foi acertada por um carro ou caminhão.



A hipótese é de que o veículo seguia sentido aos bairros Santa Mônica ou Grand Ville, na Zona Leste da cidade. Após o acidente, o condutor não parou nem fez contato com Corpo de Bombeiros (CBMMG).



O corpo foi encontrado no meio da BR-365 por uma pessoa que passava pelo local logo no início da manhã. Chovia muito no momento, o que pode ter colaborado para o atropelamento.



A polícia ainda não identificou o veículo envolvido no crime. A vítima, que estava múltiplas fraturas, não tinha documento e o corpo está no Instituto Médico Legal (IML) aguardando reconhecimento.