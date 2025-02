Acidente deixa três mortos e dois feridos na BR-365

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na rodovia BR-365, nesse domingo (2/2), entre as cidades de Ituiutaba e Santa Vitória, no Alto Paranaíba. A batida envolveu dois veículos, que bateram de frente. A tragédia ocorreu por volta das 17h30 no km 818 da rodovia, próximo ao distrito de Flor de Minas.

O motorista de uma picape com dois ocupantes perdeu o controle e acertou um carro de passeio com mais três pessoas ao invadir a pista contrária. Chovia muito no momento do acidente, o que a polícia não descarta como possível causa.



Não foi divulgado para onde os feridos foram levados. Um dos mortos estava no carro de passeio e os outros mortos eram os ocupantes da picape.

Durante o domingo, houve a interdição parcial da rodovia, com o tráfego sendo controlado no sistema "pare e siga".