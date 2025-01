Um carro clonado foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo levado para o Ceará em uma carreta cegonheira, nesta quinta-feira (9/1), em meio a outros veículos. A abordagem aconteceu na rodovia BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A cegonheira saiu de São Paulo (SP) e iria para Fortaleza (CE). A carga transportada era de automóveis seminovos. Durante a fiscalização de rotina, os policiais fizeram identificação veicular nos carros e perceberam que havia indícios de adulteração em um modelo de passeio.





Foi descoberto que esse veículo na verdade foi roubado em Guarulhos (SP), no dia 14 de dezembro de 2024 e, em seguida, foi clonado e colocado nessa cegonheira para o transporte até o Nordeste.





O motorista informou quem era o proprietário e disse não saber da origem do carro. Inclusive, o dono foi registrado como autor do ilícito no boletim de ocorrência.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (PCMG) de Patos de Minas, que segue nas investigações. O veículo foi apreendido e levado ao pátio conveniado.