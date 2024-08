Um homem de 51 anos nascido no Pará, e que praticou estelionato no Paraná, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) a partir de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e também da Polícia Federal. A ação ocorreu no Bairro Jardim São José, Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (7/8).





Um alerta havia sido emitido pela Justiça do Paraná para um golpe praticado pelo paraense contra um suposto amigo. Desde então, ele estaria desaparecido daquele estado.





Um levantamento realizado pela Justiça local, com ajuda das polícias militares estaduais e Polícia Federal, possibilitou que o estelionatário fosse rastreado. Foi feito, então, um levantamento sobre possíveis rotas de fuga.





O homem foi localizado pelos patrulheiros e levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil que investiga, agora, se o homem cometeu outros delitos em Belo Horizonte.





Traficante





Também na noite de quarta-feira (7/8), um traficante que estava foragido da Justiça foi preso. A prisão ocorreu durante o patrulhamento no Anel Rodoviário. F.A.O., vulgo “Dufal”, de 42 anos, tinha um mandado de prisão em aberto.





O mandado foi expedido em 4 de julho deste ano, pela 1ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, por condenação pelo crime de Tráfico de Drogas. A pena é de cinco anos e seis meses.

