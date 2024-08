Um homem de 34 anos, suspeito de estuprar a própria filha em São João del Rei, no Campo das Vertentes, foi preso na quarta-feira (31/7) em Posse, no estado de Goiás, onde estava foragido desde janeiro deste ano.





De acordo com a Polícia Civil, a vítima, uma menina de 10 anos, acompanhada por conselheiros tutelares, procurou a delegacia no início do ano para denunciar os abusos sexuais cometidos pelo pai.





A delegada Bruna Carla Alves informou que, ao saber da denúncia, o investigado fugiu de São João del Rei e não foi mais visto. Após meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu localizar o homem em Goiás.





Com a colaboração da equipe de Goiás, o suspeito foi detido em uma oficina mecânica em Posse e levado ao sistema prisional. As investigações continuam, segundo a PC.