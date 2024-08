A Prefeitura de Belo Horizonte exonerou do cargo o servidor acusado de estupro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta quinta-feira (8/8).





A PBH ainda informou que abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso.





Entenda o caso





Na segunda-feira (5/8), uma funcionária terceirizada foi ouvida pela Corregedoria da PBH sobre denúncia de suposto abuso sexual envolvendo um servidor da prefeitura. O estupro teria acontecido em fevereiro deste ano.

“Por se tratar de um crime previsto no Código Penal, imediatamente ela foi orientada pela Corregedoria a registrar um boletim de ocorrência (BO) na polícia – uma vez que, até o momento, ela não havia feito o registro”, informou a prefeitura.





A funcionária foi orientada ainda a encaminhar uma cópia do boletim de ocorrência à Corregedoria.





“A PBH ressalta que está à disposição da polícia para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

