Um jovem de 21 anos, suspeito de matar um homem, de 29, no Bairro Belmonte, em Belo Horizonte, foi preso nesta quarta-feira (7/8) em Vila Velha no Espírito Santo. O rapaz foi preso por policiais civis mineiros dos dois estados enquanto transitava pelo Bairro Praia da Costa.

A motivação do crime, ocorrido em fevereiro deste ano, seria o fim do relacionamento amoroso entre o investigado e a vítima, conforme revelou a investigação conduzida na 4ª Delegacia Especializada de Homicídios na capital. O homem de 29 anos foi incendiado enquanto dormia. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

Conforme a PCMG, o suspeito teria alterado o local do crime e jogado substância inflamável na vítima. “Durante as investigações, os policiais seguiram indícios de que o suspeito estaria no município mineiro de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Na cidade, a equipe descobriu que o homem teria ido para o Espírito Santo, com intenção de fugir para os Estados Unidos”, disse a instituição policial.

O homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O passaporte dele foi apreendido.