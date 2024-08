Barragem Forquilha V faz parte do complexo de estruturas da Mina da Fábrica, localizada em Ouro Preto, na Região Centra de Minas Gerais

A barragem Forquilha V, localizada na Mina da Fábrica, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, entrou em situação de alerta nessa segunda-feira (5/8). A medida foi tomada depois que fissuras foram identificadas na estrutura durante uma inspeção da Agência Nacional de Mineração (ANM).





Para monitorar o local, o órgão determinou que a Vale, empresa responsável, fizesse a limpeza e acompanhamento da fissura com a instalação de extensômetros para verificar se há possibilidade de progressão ou estabilização da rachadura.





Durante a situação de alerta, a mineradora deverá fazer inspeções diárias e encaminhar relatórios semanais para a ANM, detalhando o comportamento do sinistro e elencando as medidas tomadas para a garantia da segurança. Após o prazo de 60 dias, se os ajustes necessários não terem sido feitos ou for constatado que não foram suficientes, o número de emergência da estrutura poderá ser elevado.





Além disso, foi exigido a elaboração de um estudo de tensão-deformação para auxiliar na determinação das causas e permitir o acompanhamento futuro de eventuais anomalias na estrutura. Até o momento, não há informações sobre o que causou a fissura.





A Vale afirmou que a barragem não sofreu alterações em suas condições de estabilidade e permanece com Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) e Declaração de Conformidade e Operacionalidade (DCO) positivas vigentes. Em nota, a empresa informou que a vistoria da ANM foi feita depois que a equipe técnica da mineradora identificou e comunicou a ocorrência.





“Um plano de ação já está em andamento para correção. A Vale reforça que a barragem Forquilha V não tem influência sobre outras barragens do complexo e não há comunidade e estruturas operacionais na sua Zona de Autossalvamento (ZAS)”, afirmou.





De acordo com a empresa, Forquilha V foi construída pelo método de etapa única e está sem operar desde 2023. “A barragem é monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da empresa”.