A concessionária Metrô BH realizará uma série de obras de revitalização, que irá modificar a circulação do metrô de Belo Horizonte durante nove dias, de forma ininterrupta. As obras, que começam no próximo dia 10 e vão até 18 de agosto, tem o objetivo de entregar ao usuário viagens mais regulares, com menos ruído e mais segurança.

Durante esse período, nos dias úteis, o intervalo entre as viagens será de 13 minutos nos horários de pico e de 18 minutos nos demais horários. Na Estação Central Supermercados BH, durante os horários de pico, haverá baldeação, ou seja, os usuários deverão desembarcar do trem e embarcar na via oposta, a fim de continuar a sua viagem.

Já nos sábados (10/08 e 17/08), nos domingos (11/08 e 18/08) e no feriado (15/08), o intervalo entre os trens será de 20 minutos durante todo o dia e não haverá baldeação. O intervalo habitual no dias úteis e sábados varia de 7,5 e 15 minutos. Domingos e feriados o tempo de espera é de 15 minutos durante todo o dia.

Durante a operação especial, haverá comunicação visual e avisos sonoros informativos, bem como colaboradores da empresa orientando os clientes.

A revitalização da via permanente do Metrô BH teve início em novembro de 2023. Em março de 2024, foi concluído o primeiro de quatro trechos, entre as Estações Eldorado e Calafate. As atividades realizadas incluem a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMV’s) e dos lastros (camada de pedra britada). Além disso, a modernização também aborda a troca de dormentes de concreto e madeira e suas respectivas fixações, entre outros componentes.

