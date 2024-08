Intervalo do Metrô de BH neste final de semana é de 28 minutos

Fernanda Tubamoto e Alexandre Guzanshe

O metrô de Belo Horizonte funciona, neste fim de semana, com intervalos de 28 minutos entre os trens. O tempo, quase o dobro do normal no modal nos dias de semana, incomodou os usuários.

“O que já era ruim, ficou pior”, afirmou Michelle Leite, uma das pessoas que precisou usar o metrô e teve que aguardar o tempo maior previstos pela concessionária que administra o transporte para este final de semana. Ela estava na estação Central e planejava ir até a estação Eldorado, em Contagem, na Grande BH.





O maior tempo de espera, segundo a Metrô BH, é necessário para revitalizar a rede aérea de alimentação elétrica dos trens entre as estações Horto Florestal e Santa Inês, onde estão sendo trocadas chaves seccionadoras de energia e substituídos fios de contato e postes de sustentação. Normalmente, o tempo de intervalo entre os trens é de 15 minutos aos finais de semana.

Giselle Teixeira, que estava indo trabalhar na Cidade Administrativa na tarde deste sábado (3/8), também reclamou da demora, associando os problemas à privatização do metrô, assumida pelo Grupo Comporte em março de 2023.





“Está péssimo, os intervalos estão muito longos e os metrôs muito cheios. Antes era melhor, a gente conseguia ter um pouco mais de conforto, e até agora a gente não viu as melhorias que estão prometendo”, conta ela ao Estado de Minas.





Mas também teve gente que não percebeu a mudança. “Vim da Vilarinho e não achei que mudou muita coisa, não”, disse Thiago Martins.





A concessionária afirmou que “a maior parte das intervenções na via são realizadas fora do horário operacional e aos finais de semana, tentando mitigar ao máximo o impacto aos usuários”, também pedindo desculpas pelos transtornos.