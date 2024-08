A Polícia Civil deflagrou a “Operação Huracán”, que cumpre nove mandados de busca e apreensão em imóveis alugados por 15 estrangeiros, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. De acordo com as investigações, os estrangeiros são suspeitos de integrarem uma associação criminosa que pratica agiotagem, extorsão e usura.





No total, foram apreendidos nessa terça-feira (6/8|) cerca de R$ 80 mil em espécie; valores em moeda estrangeira (dólar, euro, pesos chileno e colombiano); celulares; cartões bancários; cartões de apresentação dos serviços de empréstimos, cadernos e registros de contabilidade dos empréstimos e das vítimas; além de anotações com rotas de cobrança e valores a receber.





Nas apurações, os investigadores identificaram 15 pessoas, de origem colombiana, suspeitas de integrarem um grupo criminoso que estaria prometendo empréstimos com análises facilitadas e, em contrapartida, cobrando juros de até 30% do valor.





O delegado Cezar Salgueiro, que preside o inquérito, revela que a associação criminosa era violenta quando as vítimas não realizavam o pagamento.





“Durante as cobranças, eles agiam por meio de grave ameaça e violência, na maioria das vezes, com utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas. Dessa forma, quando não recebiam os valores dos empréstimos, eles efetuavam disparos contra a residência dessas pessoas para intimidá-las”, explica ele.





Ainda segundo o delegado, a primeira fase da operação se concentrou na coleta de indícios e todas as provas, que serão analisadas pela equipe e pela perícia criminal para subsidiar a investigação em trâmite. “O inquérito encontra-se em andamento, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, usura e extorsão na medida de suas responsabilidades", afirma Salgueiro.







A operação foi realizada com o empenho de 32 policiais civis, que utilizaram 14 viaturas.