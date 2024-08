Uma organização criminosa especializada em furtar pivôs de irrigação em diversas regiões do estado foi desmantelada pela Polícia Civil. Os agentes cumpriram, nesta semana, 16 mandados de busca e apreensão, sendo 13 nas cidades de Pirapora e Buritizeiro, no Norte mineiro, e três em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, com apoio da Polícia Civil daquele estado.







As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando dois suspeitos foram presos em flagrante em Montes Claros, Norte de Minas, pelo crime de receptação.





A dupla transportava componentes de pivôs de irrigação que foram identificados como sendo produtos de furtos ocorridos em Curvelo e Morro da Garça, na Região Central mineira.





Nos levantamentos feitos pela Polícia Civil, em Pirapora e Curvelo, foram identificadas 15 subtrações de pivôs agrícolas. O suspeito de ser o receptador dos produtos dos furtos também foi localizado, no estado de São Paulo.





Segundo os policiais, além do prejuízo pela subtração das peças, os produtores rurais, quando se davam conta do furto dos equipamentos, já haviam perdido plantações inteiras por falta de irrigação, causando-lhes um grande prejuízo financeiro.





Além das peças dos equipamentos roubados, foram apreendidas arma de fogo e munições e celulares dos alvos. Na residência do investigado, apontado como sendo o principal articulador dos furtos, foi localizado e apreendido um veículo emplacado em São José do Rio Pardo (SP), de propriedade de um dos maiores receptadores de pivôs agrícolas do grupo criminoso e que reside naquela cidade.





O homem foi ouvido pela polícia, e os bens localizados foram depositados até que se esclareça a sua procedência. A operação contou com a participação de 35 policiais, que utilizaram 10 viaturas. As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos e a desarticulação do grupo criminoso.