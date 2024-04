Oito pessoas foram presas suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa responsável pelo roubo de defensivos agrícolas, ocorrido em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em julho de 2023. Os produtos são avaliados em R$ 50 milhões.

A Polícia Civil cumpriu 30 mandados judiciais, entre prisões e busca e apreensão nas cidades mineiras de Uberaba, Conceição das Alagoas e Frutal; e em cidades do estado de São Paulo na segunda-feira (8/4). A ação faz parte da segunda fase da operação de combate ao grupo criminoso.

O chefe da Divisão Operacional do Depatri, delegado João Prata, que esteve à frente das investigações, ressaltou o modo de agir dos investigados. “Uma organização criminosa bem articulada, conforme levantamentos já no início das investigações, com integrantes que cometeram outros crimes semelhantes no Triângulo Mineiro e interior de São Paulo”, detalhou João Prata. “Os envolvidos atuavam da mesma forma em que cometiam assaltos a banco”, concluiu.

Segundo o delegado Daniel Couto, o trabalho dos investigadores culminou na identificação de 15 suspeitos na ação criminosa. “O trabalho policial identificou dois grupos pertencentes à mesma organização criminosa, uma em Uberaba e outra em São Paulo”, informou. Ainda de acordo com o delegado, as investigações prosseguem para a análise das informações coletadas e identificação dos possíveis receptadores.

Na segunda-feira (8/4), no estado de São Paulo, quatro pessoas, com idades de 33, 38, 42 e 44 anos, foram presos em Ribeirão Preto; um suspeito, de 38 anos, foi detido em Pedreira. Em Minas, a Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, em Uberaba, e um homem, de 44 anos, em Conceição das Alagoas. Um outro alvo da operação, de 26 anos, já estava detido em uma penitenciária de Frutal.

Além das prisões, policiais realizaram a apreensão de aproximadamente uma tonelada e meia do produto roubado. A ação contou com o apoio de policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Estado de São Paulo (DEIC-SP).

O roubo

Em levantamentos, policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Roubo a Banco, unidade vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), apuraram que o estabelecimento vítima foi alvo de 30 indivíduos, fortemente armados, que fizeram os funcionários de reféns e roubaram o material da empresa, além de dois revólveres calibre 38.



Primeira fase da operação

A primeira fase da operação da PC aconteceu em dezembro de 2023 e teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão e demais levantamentos investigativos. A ação foi desencadeada em conjunto com o Ibama para identificar possíveis estabelecimentos comerciais suspeitos no esquema de venda ilegal.

Também foi realizado, à época, o trabalho de identificação dos alvos e a participação de cada integrante da organização criminosa.