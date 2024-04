Um incêndio em um pátio destruiu ao menos 16 veículos da Prefeitura de Vespasiano na madrugada desta terça-feira (16/4), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada no início da madrugada de hoje. Um vigia que se encontrava próximo ao local notou as chamas e acionou os militares.

A maior parte dos carros incendiados no pátio são inutilizados e estavam sem combustível, motor e bateria. Alguns estavam guardados para leilão. A suspeita é que o fogo seja criminoso.

Depois de combater as chamas, os bombeiros voltaram para o batalhão. Cerca de três horas depois do primeiro chamado, os militares foram novamente acionados no mesmo local.

Ao menos 16 carros ficaram destruídos. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Um caminhão pipa da prefeitura ajudou no combate às chamas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e isolou o local. Pelas redes sociais, a prefeitura de Vespasiano, Ilce Rocha, afirmou que já tomou todas as medidas necessárias.

“Entraram na garagem da prefeitura e colocaram fogo em carros que não eram mais utilizados. Estamos instaurando uma sindicância para ver o que aconteceu. Todas as medidas foram tomadas. É um fato triste”.



Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou uma equipe da perícia oficial até o local do incêndio, no Centro de Vespasiano, para a coleta de vestígios e informações que subsidiarão os trabalhos investigativos.

"No momento, nenhuma linha de investigação é descartada, e nenhum suspeito foi conduzido à delegacia. Um inquérito policial foi instaurado para a apuração do caso, e a PCMG aguarda a conclusão dos laudos que serão produzidos para determinar as causas e circunstâncias do incêndio".