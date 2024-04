Um homem, de 22 anos, foi morto com ao menos nove tiros na noite dessa segunda-feira (15/4), no Bairro Vila Passos, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.

Um colega da vítima relatou à polícia que estava ao lado do jovem quando uma moto com dois passageiros se aproximou. Os homens conversaram com a vítima e, logo depois, atiraram contra ela.

A testemunha ainda contou que não viu o rosto dos suspeitos pois o capacete era escuro e não conseguiu escutar o que eles conversaram com a vítima. Quando os homens fizeram os disparos, a testemunha correu com medo.

A mãe da vítima apontou como autor um suspeito de 23 anos. Segundo ela, o homem estava ameaçando o filho há muito tempo, mas eles não o denunciaram por medo. Ela relatou que o mesmo homem matou o irmão da vítima.

Depois de levantamentos, os militares identificaram os possíveis autores do crime e a moto usada por eles. A polícia foi até a casa dos dois, mas eles não foram encontrados.

A perícia foi acionada e constatou nove perfurações de disparo de arma de fogo no corpo do jovem. No local do crime, a polícia encontrou diversos cartuchos de calibre 9mm e muito sangue.

A Polícia Militar ainda fez o levantamento do histórico da vítima e constatou ocorrências por ameaça e lesão corporal.

Há câmeras do Olho Vivo no local do crime. O caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.