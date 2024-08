Qual o motivo do foguetório ocorrido na madrugada desta quarta-feira (7/8), no Bairro Cabana do Pai Tomaz, e que acordou moradores de Contagem e do Barreiro? As primeiras investigações dão conta de que seria pelo aniversário de um dos chefes do tráfico de drogas na região, identificado como “Yguinho”, integrante do grupo Terceiro Comando Puto (TCP), do Rio de Janeiro.





As comemorações do aniversário estariam acontecendo desde o princípio da noite de terça-feira (6/8), com a reunião de um grupo que tinha homens e mulheres e que não havia música, para não chamar a atenção. O foguetório teria acontecido no final do festejo, que, a princípio, deveria continuar nesta quarta-feira.





O foguetório movimentou as redes sociais. Na maioria das vezes, com comentários em tom de gozação, se referindo aos resultados dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris; outras até se referindo ao Ano Novo.





“Acordei assustado pensando que já era Réveillon”, brincou um morador no X - antigo Twitter. “Quem vai me explicar esse foguetório?”, publicou outro. “Alguém ouvindo foguetório em BH? Aqui no Barreiro está dando para ouvir e já tem um bom tempo”, escreveu outro. “Será que ainda é comemoração à medalha de ouro da Rebeca”, dizia outra postagem.





O foguetório durou cerca de 20 minutos, mas também gerou um grande número de reclamações, inclusive com moradores de Contagem, do Barreiro e Cabana do Pai Tomaz ligando para a polícia e pedindo providências.





A Polícia Militar não tem qualquer registro sobre a suposta festa. No entanto, o Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) acompanhou o ocorrido, a partir de queixas formuladas. Não houve qualquer dano causado pelos fogos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia