Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (7/8), no Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada devido a uma possível guerra entre gangues rivais. O solicitante ainda informou sobre indivíduos com armas de fogo andando nas ruas.





Na rua Santa Maria do Suaçuí, os militares visualizaram três indivíduos, sendo que dois estavam com as armas em mãos. Ao perceberem a presença da PM, o trio correu e pulou um muro de uma casa. Houve uma perseguição e um dos homens conseguiu fugir, deixando para trás uma arma. Os outros dois foram cercados e detidos.



Uma mochila foi localizada com a dupla contendo 89 buchas de maconha e um rádio comunicador. Durante buscas pessoais, a polícia ainda apreendeu outras duas armas de fogo.





Questionado, o jovem de 18 anos assumiu a posse das armas e disse andar armado para proteção devido a guerra entre gangues na região. Ele ainda informou que venderia as buchas de maconha.





Ao todo, a polícia apreendeu 89 buchas de maconha, uma arma de fogo de calibre .40, dois revólveres e um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

