Vinte pessoas foram presas temporariamente na manhã desta terça-feira (6/8) suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte. As prisões fazem parte da 2ª fase da Operação Horizonte Seguro, da Polícia Civil (PCMG). Segundo a investigação da PCMG, a localidade tem enfrentado um aumento na criminalidade violenta desde o ano passado em razão de uma guerra entre duas facções.

A primeira fase da operação foi realizada na semana passada, sendo cumpridos 18 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. Nesta segunda fase, além dos vinte presos, foram feitas 15 buscas e apreensão, sendo recolhidos celulares dos suspeitos.

A região do Jardim Felicidade é apontada pela Polícia Civil como uma localidade com intenso tráfico de drogas. O crime é praticado por duas facções rivais que, possivelmente, estão aliadas a organizações criminosas de âmbito nacional. “Essa operação visa reprimir, combater, esse tipo de atividade criminosa”, explica o delegado Thiago Machado, chefe do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).

Contexto de violência

Estas facções se denominam Gangue da GB e Gangue da Rua 38. A escalada da violência na região teria começado com uma tentativa de homicídio contra um membro de um dos grupos, explica a delegada Fabíola Oliveira, da Delegacia Antissequestro. “Todas as mortes ou tentativas são relacionadas a pessoas que têm relação com o tráfico de drogas”, destaca.

Entre as pessoas presas temporariamente pela operação estão homens e mulheres suspeitos de envolvimento em homicídios e em tentativas de homicídios - a Polícia Civil não especificou o número de mortes ocorridas na região.

“Conseguimos, com essa nossa operação, contribuir para poder restabelecer a ordem e a paz naquela localidade, que estava tão ameaçada nos últimos tempos, virando notícia pelos intensos homicídios”, explica a delegada.

Episódios

Desde o ano passado, uma série de assassinatos de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Jardim Felicidade despertou a atenção para a violência no bairro. Em abril deste ano, a Polícia Militar lançou na localidade a Operação Ocupação, com o objetivo de combater a criminalidade e reprimir a atuação de gangues.

Confira algumas das mortes violentas ocorridas durante a alta da criminalidade no Jardim Felicidade:

Julho de 2023 - Um homem de 29 anos, que atuava em bocas de fumo da região, foi morto com cinco tiros , sendo três na cabeça

- Um homem de 29 anos, que atuava em bocas de fumo da região, foi , sendo três na cabeça Março de 2024 - Um casal de traficantes foi encontrado morto em uma rua do bairro

- Um casal de traficantes em uma rua do bairro Abril de 2024 - Um homem de 31 anos foi morto a tiros - a suspeita é de que a motivação tenha sido disputa por pontos de tráfico

- Um homem de 31 anos - a suspeita é de que a motivação tenha sido disputa por pontos de tráfico Maio de 2024 - Uma troca de tiros entre facções do bairro terminou com um adolescente de 17 anos apreendido pela PM