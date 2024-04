A Polícia Militar iniciou, na manhã desta quinta-feira (4/4), mais um braço da Operação Ocupação, no combate ao tráfico de drogas, homicídios e furtos e roubos. Desta vez, a ação acontece no Bairro Jardim Felicidade, zona nordeste de Belo Horizonte.



Participam da operação o Gepar (Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco), Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Rotam (Batalhão de Operações Tático Móveis), Rocca (Rondas Ostensivas com Cães), Batalhão Aéreo e Cavalaria.



“Tudo é em apoio ao 13º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área, visando dar mais tranquilidade ao cidadão de bem”, diz a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



Mandados de prisão e de busca e apreensão estão entre as prioridades, assim como a captura de integrantes de gangues do tráfico de drogas. “Foram detectados, pelo Serviço de Inteligência da PM, problemas, não só com o trafico e a venda de drogas, mas também de perturbação da ordem e a guerra de gangues, ou seja, de grupos, pelo comando dos pontos de droga. Essa operação visa acabar com isso”, diz a major.



Segundo Layla, não existe um prazo para encerrar a operação. “A “Ocupação” tem hora para começar, hoje, ao clarear do dia, mas não tem um prazo determinado para acabar. O importante é dar segurança aos moradores do Bairro Jardim Felicidade”. “Quem dera se fosse sempre assim. Que a gente tivesse segurança todo dia”, dizia Carlos Soares, pedreiro, de 42 anos, morador do bairro.



Uma das novidades maiores foi um caminhão de vigilância, que tem uma torre de observação, onde estão duas câmeras, voltadas para dois lados do bairro. Segundo a major Layla, cada câmera tem um alcance preciso, de 150 metros. “Isso nos permite observar, de longe, qualquer movimento suspeito, para em seguida, uma equipe atuar”.



Esta é a quarta operação iniciada este ano. As três primeiras foram nos bairros Cabana, Primeiro de Maio e Movo Aarão Reis. Em todas elas, a ação foi em combate ao tráfico de drogas.