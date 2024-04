Uma operação da Polícia Federal contra a ação de organização criminosa especializada em furtos de veículos cumpre ao menos 21 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira (3/4), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

São 15 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. As investigações apontaram para atividades de uma quadrilha especializada em furtos de automóveis transportados em caminhões-cegonha, sendo que os crimes geralmente ocorriam em vias marginais a rodovias que cortam a cidade.

No decorrer das investigações, foram identificados autores e veículos usados em apoio aos furtos. Além de carros em cegonheiras, a PF aponta que a quadrilha também tinha como alvo veículos usados estacionados em pátios de supermercados ou mesmo em via pública.

“Ainda nos levantamentos, foi possível delinear as funções dos investigados, que iam desde os praticantes dos furtos a pessoas responsáveis pela “guarda” dos veículos e possíveis receptadores”.

Um dos alvos identificados já é conhecido do meio policial pela prática de furtos de veículos e foi preso em flagrante no último furto, ocorrido no dia 21 de março de 2024, quando era monitorado com tornozeleira eletrônica.

“Estima-se que a quadrilha investigada tenha causado prejuízos para as vítimas da ordem de aproximadamente R$ 2 milhões. Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de furto, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa, sendo que as penas somadas podem superar vinte de anos de reclusão”.