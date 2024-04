Um idoso, de 63 anos, foi assaltado ao tentar prestar socorro a uma mulher caída em avenida de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (2/4).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem trabalha como entregador em um aplicativo de viagens e recebeu uma chamada na região do bairro Vila Cristina. Ao passar pela avenida Adutora Várzea das Flores, ele viu uma mulher caída ao solo.

O homem retornou e parou a moto próximo ao corpo para prestar socorro. Nesse momento, um carro Volkswagen Gol se aproximou e três homens, um deles estava armado, desembarcaram e anunciaram o assalto.

O trio agrediu o idoso com chutes, o derrubou da moto e o ameaçou de morte. O homem armado chegou a atirar três vezes contra o idoso, mas a munição falhou.

O idoso, então, correu e o trio fugiu sentido Via Expressa. A moto do idoso foi levada pelos suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a morte da mulher, de 39 anos. Ela foi encontrada com um ferimento na cabeça. O marido da vítima informou à PM que a esposa saiu de casa de carro no início da noite falando que ia pegar dinheiro com um conhecido, mas não soube dizer quem a mulher foi encontrar.

Dentro da bolsa da vítima, a perícia encontrou documentos de terceiros e um aparelho parecido com um gravador.

O corpo foi removido pelo rabecão. Até o início da manhã desta quarta-feira (3/4), o carro da mulher não foi localizado.

Inicialmente, não há relação entre o roubo e o assassinato. O caso será investigado.