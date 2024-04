Três pessoas morreram durante operação de policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio. Ainda na ação, os PMs apreenderam dois fuzis, uma pistola e dois transmissores. Os militares informaram que homens armados atiraram contra a equipe e houve confronto.



Quatro pessoas foram baleadas. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Carlos Chagas, onde três morreram e uma passa por cirurgia na unidade.

De acordo com a corporação, o objetivo da incursão é interromper os confrontos em área de mata nas comunidades do Fubá e do Campinho. Não há informações sobre a identidade das vítimas?