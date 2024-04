(Com Raphael Filgueiras)

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (3), seis bate-bolas acusados de envolvimento na morte do Ryan do Nascimento Silva, em janeiro do ano passado, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, o jovem realizava entregas de moto.



Os Bate-bolas, ou clóvis, são personagens tradicionais do carnaval carioca. Quadrilhas estão usando as fantasias para cometer assassinatos e outros crimes.



A operação da Polícia Civil investiga turmas de bate-bolas que têm rixas e são consideradas rivais na região de Bento Ribeiro. Os grupos são investigados por diversos homicídios.



Os presos foram identificados como Yuri de Souza Andrade, vulgo “Playboy”; Carlos Alberto de Oliveira Júnior, vulgo “CL”; Mauro Henrique Silva Pereira dos Santos, vulgo “Maurinho”; Luiz Felipe Marques; Jair Rios de Medeiros, vulgo “Mil grau”; Ewanderson Mattos Mendes da Silva.



Segundo a polícia, eles seriam integrantes do grupo Puro-bicho, que teria união com as gangues Barró e Maus-elementos, que são rivais da Beira-Rio, da qual a vitima fazia parte. Foram apreendidos ainda máscaras de bate-bolas e camisas das gangues.