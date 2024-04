Terraço do prédio está alagado por água da chuva e virou piscina para reprodução do mosquito da dengue; depredação de janelas e pichações chegaram até os últimos andares

O antigo prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), localizado na Avenida Prudente de Morais, no bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está sendo alvo de denúncias de moradores locais por causa do estado de abandono.

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem, o imóvel, que fica em frente ao Colégio Bernoulli (antigo Colégio Pitágoras) está sendo usado por moradores em situação de rua para consumo de drogas. O local também ficou propício para o acúmulo de água parada no último andar, o que contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. O Estado de Minas recebeu uma foto, registrada por um leitor nesta quinta-feira (04/4), mostrando uma grande área alagada no terraço.

A reportagem do Estado de Minas foi até o local e constatou o cenário de abandono do edifício. Janelas estão quebradas; paredes foram pichadas e há muita sujeira no entorno. Entulhos estão espalhados na calçada e na porta da garagem.

Montagem mostra a depredação do edifício onde funcionou o Dnit e o acúmulo de água no topo do prédio, propício para a reprodução do mosquito da dengue @estev4m

Por outro lado, o prédio tem segurança 24 horas, sendo cercado por grade nas portarias. Um vigilante presente nesta manhã de quinta-feira (04/4) no edifício, e que não quis se identificar, afirmou que toda semana funcionários do Departamento de Zoonoses da PBH fiscalizam o local para observar possíveis focos de dengue.

O porteiro discorda da denúncia e afirma que o lugar não é frequentado por moradores de rua ou usuários de drogas. “Quando acontece um incidente não é onde vigiamos, mas perto do prédio, na calçada ou avenida”, disse.

Na voz dos moradores

O aposentado Marco Cardoso Jair Amaral/EM/D.A.Press



Morando há uma década na região, o aposentado Marco Cardoso afirmou que a vigilância está sendo feita há apenas um ano. “Depois de denúncias que eles colocaram vigilante. É muita sujeira e bagunça. Você não podia dormir porque eles ficavam roubando vidro”, relembrou.

Um servidor público, que preferiu o anonimato, vive há 35 anos na região. Ele compartilha da opinião do vizinho. Segundo o morador, o prédio foi invadido diversas vezes até a chegada dos vigilantes. “Todas as janelas foram abertas, as ferragens, fiação, as louças dos banheiros. Depenaram o prédio inteiro. As pessoas roubavam andar por andar. Duas e três da manhã eles entravam e furtavam os objetos. Aí depois desse episódio eles fecharam tudo”, contou.

A chegada dos vigilantes acabou com a questão dos furtos do prédio, mas isso não encerrou outro problema. A primeira que ele aponta é da água parada, que fica acumulada em alguns pontos do térreo do prédio com as chuvas. Outra questão é em relação ao consumo de drogas.

“Determinadas vezes eles fazem uso de droga na parte do jardim entre o vão do prédio. Se tornam até agressivos. O pessoal vai reclamar alguma coisa, eles peitam, batem de frente com os moradores. Isso acontece tanto à luz do dia quanto à noite”, destaca.

O arquiteto e morador do bairro há cinco anos Filipe Niquini diz que o prédio fica cheio de moradores de rua. “Diariamente ficam uns três, tem vez que você vê cinco. Eles acabam dormindo neste local, ali na parte do térreo que dá acesso à rua. Os próprios moradores que frequentam esse lugar tentam fazer alguma coisa no sinal e tudo mais, só que acaba não dando certo”, diz.

Ele conta que alguns moradores de rua dormem em outro edifício próximo, mas preferem usar drogas perto do antigo prédio do Dnit. “Dentro do prédio mesmo em si, eu pelo menos nesses cinco anos eu nunca vi ninguém entrando, mas eles fazem queimada de fio, fazem diversas coisas que acaba que o fedor fica insuportável”, afirma.

Muita sujeira é encontrada no local Jair Amaral/EM/D.A.Press

Procurado pelo Estado de Minas, o Dnit informou que o imóvel não pertence mais à autarquia e que está sob responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O órgão também foi procurado pela reportagem, mas não se posicionou até a publicação deste material.



A Secretaria Municipal de Saúde informa que o local é considerado ponto estratégico e é vistoriado quinzenalmente pela equipe de Zoonoses da regional Centro-Sul para que as medidas necessárias sejam adotadas. Nesta quinta-feira (4), Agentes de Combate a Endemias (ACE) foram ao endereço e realizaram o tratamento com biolarvicida. Não foram encontrados focos do mosquito.