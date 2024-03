Um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 22, foram mortos a tiros na noite dessa quinta-feira (14/3), no bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal foi encontrado morto em via pública. Os dois atuavam como traficantes em um beco próximo ao local do crime.

Populares informaram que os autores do duplo homicídio estavam em duas motocicletas. Quatro homens armados perseguiram e atiraram contra as vítimas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem morto é suspeito de envolvimento em um homicídio no início do mês de março, onde a vítima, conhecida como Wagner, traficante da rua 38, foi morta. Wagner é suspeito de homicídio tentado no final de 2023.

A vítima do homicídio tentado é parceiro da vítima do crime de ontem. A motivação seria disputa de pontos de tráfico de drogas na região.

O casal deixa um filho de poucos meses de idade. O homem tem passagens por tráfico de drogas e a mulher tem uma passagem por ameaça.

A perícia não divulgou a quantidade de disparos que cada vítima sofreu. O rabecão fez a remoção dos corpos. Ninguém foi preso.