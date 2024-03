Três indivíduos, de 37, 57 e 62 anos, suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de vendas de equipamentos utilizados para amplificação de internet, foram presos em Belo Horizonte, informou a Polícia Civil (PCMG) nesta quinta-feira (14/3). A ação policial, no entanto, ocorreu no início do mês. Os investigados prestavam serviços em uma empresa de telefonia.



A denúncia de furto veio à tona em julho de 2023. Em novembro, um homem de 57 anos, suspeito de integrar a associação criminosa envolvida com a comercialização dos equipamentos furtados de uma empresa telefônica, foi preso pela PCMG na capital.

A polícia apurou que o material subtraído seria utilizado para a transmissão de sinal de internet de maneira ilegal em Minas Gerais e em outros estados. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 mil.



De acordo com levantamentos, antigos prestadores de serviço, que realizavam reparos das antenas da empresa, possuíam o conhecimento do funcionamento dos equipamentos e, por meio de chamadas oficiais de consertos, dirigiam-se até o local e furtavam as estruturas de fibra ótica, denominada Optical Line Terminal (OLT).



Além da amplificação clandestina de canais de internet, os investigadores apuraram que o grupo criminoso também furtava baterias e toda aparelhagem para instalação e amplo funcionamento da rede.



“Os envolvidos podem responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, com pena máxima de 13 anos de reclusão”, informou o delegado Daniel Couto.