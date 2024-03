A tutora de um cão de grande porte foi multada nessa quarta-feira (13/3) em pouco mais de R$ 11,3 mil após infringir o Código de Posturas de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Isto porque em 17 de fevereiro desse ano um cão da raça Shih-tzu foi atacado e morto por outro de grande porte numa via pública do Bairro Jardim Espírito Santo.





Segundo o artigo 107 do Código de Posturas municipal, é proibida a circulação de cães considerados como perigosos nas vias públicas da cidade. “Salvo quando conduzidos com equipamento de contenção como guias curtas, coleira com enforcador e focinheira adequada", diz outro trecho do artigo.





Também consta no artigo que a infração é considerada grave, com aplicação de multa, que pode variar entre 11 a 30 unidades fiscais do município. No caso do Shih-tzu Bolt, foi aplicado o valor máximo, já que ele morreu.



A tutora do cão de grande porte tem um prazo de 10 dias para apresentação de eventual recurso de defesa.





"Era como um filho"





Por meio de suas redes sociais, o tutor de Bolt, Leonardo Naves, divulgou o caso com indignação. “Não tem tamanha dor que caiba no meu coração. Bolt foi criado como um filho, perdi meu melhor companheiro, que não me deixava um minuto sequer. Estou muito indignado de como existem pessoas inconsequentes de abrir um portão para seu cachorro atacar um animal tão indefeso como o Bolt, agora quero justiça e vou até no final pra ter os direitos do Bolt”.





Segundo relato Naves à polícia, o ataque aconteceu no momento em que ele passeava com o seu cãozinho, quando foram surpreendidos. O homem ainda contou aos militares que, durante o ataque, ele foi ao solo para tentar segurar o cão agressor. Em determinado momento, Bolt conseguiu escapar, mas gravemente ferido. Pouco tempo depois, o cãozinho foi a óbito após ser levado a uma clínica veterinária.