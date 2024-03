A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a ampliação das teleconsultas para situações clínicas leves. Antes, o serviço de atendimento online era disponibilizado apenas para pessoas com sintomas de dengue, chikungunya ou zika. A partir desta quinta-feira (14/3), reclamações como gripe, vômito, suspeita de infecção urinária ou dores articulares, por exemplo, podem marcar um horário.

Todos os dias são disponibilizadas 200 vagas de teleconsultas pela PBH. O serviço está disponível para crianças a partir de um ano, adultos e idosos. O horário de atendimento é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Moradores da capital que estejam cadastrados em um dos 152 centros de saúde podem ter acesso à teleconsulta por meio de uma plataforma compartilhada com a Unimed-BH, com atendimento de médicos da rede SUS. Caso não tenham cadastro, os interessados devem procurar uma unidade de referência para realizar esse processo. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.

Para agendar, acesse o link do site da PBH, clicando AQUI. Depois de confirmar o cadastro na plataforma, o paciente escolhe a data e horário, dentro da disponibilidade apresentada. Próximo à marcação, o usuário entrará novamente no sistema com o CPF e data de nascimento, e terá acesso.

As teleconsultas agendadas para crianças deverão sempre ser realizadas através do cadastro delas e não dos pais. Além disso, os responsáveis devem acompanhar todo o atendimento.

Conforme o diagnóstico, o paciente receberá as orientações, além da prescrição de medicamentos e outros documentos médicos que se fizerem necessários e que serão enviados para o e-mail cadastrado em um prazo de até 24 horas.

Com a impressão da receita ou exame, o paciente ou responsável poderá buscar a medicação, ou agendar o exame solicitado no centro de saúde de referência.