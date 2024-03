Uma dona de casa, de 45 anos, denunciou o vizinho, casado, para a Polícia Militar (PM) de Uberaba (Triângulo Mineiro) após ver na rede social do homem, um vídeo dela tomando banho. O homem, também de 45 anos, não foi localizado.



Ela disse aos militares que solicitou para que o vizinho retirasse o vídeo do Instagram, mas o homem teria se recusado e teria dito que, naquele momento, não poderia mexer em seu telefone.



Ainda conforme relato da dona de casa para o registro policial, o vídeo iniciava com a foto de uma mulher e depois mostrava ela nua tomando banho.

Apesar do vídeo ter sido retirado, posteriormente, da rede social, a mulher pediu providências às autoridades.

A dona de casa disse que já ocorreram atritos e desentendimentos com o casal de vizinhos. No entanto, os motivos não foram esclarecidos.



Ela acredita que a divulgação do vídeo teria como objetivo desonrar sua imagem.



O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher da Polícia Civil (PC) de Uberaba.