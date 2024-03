Paróquia de Nossa Senhora do Carmo foi invadida no momento em que acontecia uma missa

Uma missa, que estava sendo realizada na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Praça Vigário José Alexandre, em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste mineiro, foi interrompida por um homem, de 28 anos, que entrou na igreja com um pitbull, fazendo ameaças às pessoas. Ele foi preso pela Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram à igreja, o homem gritava e ameaçava os fiéis dizendo que iria soltar o cachorro. Quando os policiais se aproximaram, o homem passou a desacatá-los e, por isso, foi imobilizado e preso.

Ele foi levado à delegacia e terá de responder por ameaça, perturbação do trabalho e sossego alheio, desobediência e resistência. O animal foi colocado numa jaula e encaminhado para uma veterinária.