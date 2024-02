Um homem, de 45 anos, foi preso na tarde dessa quarta-feira (21) suspeito de invadir e roubar um apartamento no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele disse que consertaria a porta do imóvel que foi arrombada e cobriria com os custos se a vítima não registrasse a ocorrência e, ainda, ameaçou uma policial.

Militares faziam uma patrulha de rotina na região quando foram acionados por dois pedestres dizendo que viram dois homens pulando o muro de um prédio na rua Professor Patrocínio Filho.

Ao chegarem no local, um carro que estava parado na porta do prédio arrancou em alta velocidade e os suspeitos fugiram correndo. Eles foram perseguidos e um deles alcançado. O outro conseguiu fugir, deixando para trás uma mochila com as jóias roubadas da casa.

Durante a abordagem, o suspeito disse aos policiais que consertaria a porta do imóvel da vítima caso ela não registrasse um boletim de ocorrência. Com a negativa, ele se exaltou e ameaçou uma policial. “Eu não vou ficar preso, daqui a pouco vou sair e você vai ver o que vou fazer com você”, disse o homem.

Segundo a PM, o suspeito possui diversas passagens por crimes como tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. Ele havia sido beneficiado pela saída temporária de um presídio e deveria ter retornado no dia 16 de novembro.

Os militares checaram câmeras de segurança de casas vizinhas ao local do crime. O carro utilizado pelos suspeitos participou de um roubo no bairro Serra, na região Centro-Sul de BH, na terça-feira (20).

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) da Polícia Civil. O material furtado foi devolvido para as vítimas.